tosh é um editor Scratch baseado em texto: você digita o código em um formato baseado em texto que ele compila em projetos Scratch, anulando assim todo o objetivo do Scratch. Scratch é uma linguagem de programação desenvolvida para iniciantes. O principal apelo do Scratch é que ele é baseado em blocos: em vez de digitar o código, você arrasta os blocos. Como as formas dos blocos só podem se encaixar de determinadas maneiras, erros de sintaxe são impossíveis. No geral, a interface baseada em blocos torna-o amigável para iniciantes.

Site: blob.codes

