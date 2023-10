Scratch é uma linguagem de programação visual baseada em blocos e um site voltado principalmente para crianças. Os usuários do site podem criar projetos online usando uma interface semelhante a um bloco. O serviço é desenvolvido pelo MIT Media Lab, foi traduzido para mais de 70 idiomas e é usado na maior parte do mundo. O Scratch é ensinado e usado em centros extracurriculares, escolas e faculdades, bem como em outras instituições públicas de conhecimento. Em agosto de 2020, as estatísticas da comunidade no site oficial do idioma mostram mais de 58 milhões de projetos compartilhados por mais de 57 milhões de usuários e quase 48 milhões de visitas mensais ao site. Scratch leva o nome de uma técnica usada por disk jockeys chamada "scratching", onde os discos de vinil são unidos e manipulados em um toca-discos para produzir diferentes efeitos sonoros e músicas. Assim como o scratching, o site permite que os usuários misturem diferentes mídias (incluindo gráficos, som e outros programas) de maneira criativa, criando e remixando projetos, como videogames e animações.

Site: scratch.mit.edu

