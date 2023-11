Os cursos Learn Code The Hard Way são o sistema mais eficaz para aprender o básico da programação de computadores, projetados especificamente para iniciantes. Os cursos têm ajudado milhões de pessoas por ano como você, de todo o mundo, de todas as faixas etárias e níveis de habilidade.

Site: learncodethehardway.org

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Learn Code The Hard Way. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.