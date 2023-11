Aprender a codificar nunca foi tão fácil! Avance na sua carreira, crie aplicativos e sites ou até mesmo torne-se um desenvolvedor. O Mimo torna o aprendizado de codificação e o mergulho na ciência da computação o mais intuitivo e fácil possível para que todos possam aprender a codificar - a habilidade do século, passo a passo. Você aprenderá a codificar em Python, JavaScript, HTML através da prática, com pequenas lições de codificação, escrevendo código e executando-o em nosso editor de código móvel que funciona como um IDE e permite executar seu código, interagir com a comunidade de codificação do Mimo, crie projetos, aprenda diversas linguagens de programação e faça muito mais no seu próprio ritmo! Com o Mimo, você pode encaixar a codificação em uma agenda diária lotada, sempre que tiver alguns minutos de sobra. Usado por milhões de alunos, o Mimo é a maneira mais acessível e eficaz de aprender a codificar em Python, JavaScript, HTML, SQL e muito mais. Nossos cursos e lições de programação são adequados para todos, mesmo com pouca ou nenhuma experiência anterior em codificação.

Site: mimo.org

