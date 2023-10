Desenvolva suas habilidades de programação de uma forma divertida. Aprenda a codificar com uma experiência de aprendizagem semelhante a um jogo. Explore lições de codificação interativas com um aplicativo completo de aprendizagem de código. Aprenda a codificar com HTML, Javascript, C, C++, C#, Swift, Python, Programação R, Java, Inteligência Artificial, CSS, etc. Você aprenderá a codificar como um especialista e também se divertirá como um jogo. É fácil, é rápido e é divertido! Com uma enorme coleção de mais de 5.000 programas (exemplos de código), mais de 35 cursos e o compilador mais rápido do mundo, todas as suas necessidades de programação estão agrupadas em um único aplicativo para sua prática diária.

Site: programminghub.io

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Programming Hub. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.