Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Tall Emu CRM no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Tall Emu é um CRM, mas não cuida apenas de leads, clientes e vendas. Ele também gerencia todo o negócio de ponta a ponta, desde o contato inicial, até a fabricação e o gerenciamento do armazém, incluindo a coleta, embalagem e recebimento da entrega. Você pode até gerenciar seu relacionamento contínuo com o cliente com o Portal Gratuito do Cliente. Tall Emu integra-se ao XERO e MYOB e outros sistemas críticos para os negócios, como sistema telefônico, site e carrinhos de compras. Tudo com o objetivo de tornar seu negócio econômico e eficiente. A Tall Emu fabrica software há quase 20 anos, predominantemente para empresas australianas e neozelandesas, e agora faz parte da família MYOB de soluções de software empresarial.

Site: tallemucrm.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Tall Emu CRM. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.