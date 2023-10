Aproveite as percepções dos clientes em toda a sua empresa com o Customer Insights Manager (CIM) líder mundial. O futuro da sua empresa é o seu cliente. Por meio de uma nova estrutura de gerenciamento de insights do cliente, a Iterate está colocando os insights do cliente no centro do seu negócio, tornando-os acessíveis e acionáveis ​​entre as equipes para que cada decisão possa ser obcecada pelo cliente.

Site: iteratehq.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Iterate. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.