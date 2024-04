Software de análise de texto - Aplicativos mais populares

O software para análise de texto, também conhecido como análise de texto ou software de mineração de texto, auxilia os usuários na extração de insights de dados de texto estruturados e não estruturados por meio do processamento de linguagem natural (PNL). Esses insights abrangem análise de sentimento, identificação de frases-chave, identificação de idioma, reconhecimento de temas e padrões e detecção de entidades, entre outros recursos. Essas soluções aproveitam o poder da PNL e do aprendizado de máquina para extrair diversos insights e oferecer representações visuais dos dados para facilitar a compreensão. As ferramentas de análise de texto são capazes de processar dados de texto de diversas fontes, como e-mails, transcrições de chamadas telefônicas, pesquisas, feedback de clientes e outros documentos textuais. Ao ingerir dados de texto desses diversos canais, as empresas podem aprimorar sua capacidade de compreender e analisar os sentimentos dos clientes ou funcionários, categorizar documentos de forma inteligente e aprimorar o conteúdo escrito. O software de análise de texto pode ser integrado a outras ferramentas analíticas, incluindo análises de big data e plataformas de business intelligence, para aumentar ainda mais os recursos de análise de dados.