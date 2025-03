Canny

Canny é sua solução tudo-em-um para gerenciar o feedback do usuário, onde você pode capturar, organizar e analisar o feedback do cliente em um só lugar, para que você possa tomar decisões informadas do produto. Desde o gerenciamento de solicitações de recursos e a análise de insights do usuário, até a criação de roteiros públicos e o anúncio de atualizações de produtos, você pode fazer tudo com astuciosos. Pare de deixar as idéias deslizarem através das rachaduras e comece a criar produtos melhores hoje com astuciosos! Recursos nossos clientes adoram: • Capture automaticamente o feedback do cliente das conversas com o piloto automático. • Detectar e mesclar duplicados para que você possa quantificar idéias. • Obtenha feedback e solicitações de recursos com base na prioridade. • Crie roteiros com base nos quais os recursos do produto solicitam as pontuações mais altas. • Anuncie as atualizações do produto com o Changelog para aumentar a conscientização sobre os recursos. • Acompanhe automaticamente as pessoas quando você lançar um recurso. • A ampla gama de integrações disponíveis funciona bem com a pilha de tecnologia existente.