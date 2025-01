Software de gerenciamento de contratos - Aplicativos mais populares - Polinésia Francesa

Acquirell

Acquirell é uma solução de conjunto de tecnologia de compras adaptada para pequenas e médias empresas que permite aumentar o valor real por meio da automação do processo de compras em um único sistema. O produto resolve os seguintes problemas que as pequenas e médias empresas enfrentam em termos de compras: *Incapacidade de gerenciar o processo de compras com ferramentas tradicionais como Excel e folhas de papel. *Incapacidade de gerenciar os requisitos de compras da empresa devido a processos de aprovação complexos. *Perda de tempo significativa devido à execução manual de todos os processos de aquisição, incluindo eventos de sourcing. *Falta de comunicação dentro da empresa e com os fornecedores devido ao uso inconveniente de diversos canais de comunicação. Acquirell possui os seguintes módulos que permitem resolver os problemas mencionados acima: PLANEJAMENTO DE REQUISITOS Coletar e gerenciar requisições de compra de todos os departamentos e funcionários, a fim de se livrar de complicados algoritmos de aprovação de necessidades e compras de itens supérfluos. E-PURCHASING Automatize a criação e aprovação de pedidos de compra pelos controladores com um sistema de compras totalmente integrado para reduzir retrabalho e erros. GESTÃO DO CICLO DE VIDA DO CONTRATO Garanta a conformidade automatizando todas as etapas do trabalho com contratos para reduzir o consumo de tempo e minimizar erros em virtude da eliminação manual do fluxo de trabalho. E-SOURCING Obtenha os principais itens estratégicos com a melhor oferta através da realização de eventos de e-sorcing instantâneos: leilões a termo, leilões reversos, leilões holandeses e eventos RFx. GESTÃO DA BASE DE FORNECEDORES Documente todas as comunicações e relacionamentos com fornecedores em um banco de dados e desenvolva relações estratégicas reais com os fornecedores qualificados. ANÁLISE DE GASTO Automatize a coleta de dados para calcular despesas de aquisição. Acompanhe e controle as despesas para ajustar a estratégia de compras.