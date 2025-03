pCloud

pcloud.com

O PCLOUD é o armazenamento em nuvem suíça que fornece acesso a todo o seu conteúdo digital, incluindo imagens, vídeo, áudio, documentos e muito mais - qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer dispositivo. Sua abordagem de segurança se concentra em garantir que seus dados sejam seguros e você esteja no controle possível. Quando você se inscreve no PCLOUD, escolhe a região de dados em que seus arquivos e dados pessoais são armazenados - nos Estados Unidos (Dallas, Texas) ou na União Europeia (Luxemburgo). Teste o PCloud com uma conta gratuita com espaço de armazenamento de até 10 GB! Mantenha todos os seus arquivos importantes seguros e centralizados em um só lugar. Você pode compartilhar com membros da equipe, clientes etc., em todo o mundo e fornecer acesso e permissões controladas à sua biblioteca digital. Possui uma interface amigável que mostra claramente onde tudo está localizado e o que faz. O software está disponível para várias plataformas - IIOS e dispositivos Android, Mac, Windows e Linux. Ao instalar o PCLOUD no seu computador (através do aplicativo de desktop PCLOUD Drive), o aplicativo cria uma unidade virtual segura que expande seu espaço de armazenamento local. Todas as alterações que você faz no seu pcloud podem ser vistas imediatamente no seu computador, telefone ou tablet. Todos os seus dispositivos são sincronizados instantaneamente e você tem acesso direto a qualquer atualização que fizer. O mais recente recurso do PCLOUD, Links da marca, permite personalizar links para download com o estilo e o logotipo da sua marca. O PCLOUD Crypto é o mais alto nível de segurança para seus arquivos. Você pode salvar suas informações confidenciais e documentos privados na nuvem e tê -los em qualquer dispositivo. Ninguém tem acesso a esses arquivos, incluindo os administradores do PCLOUD. Com a criptografia do lado do cliente, seus arquivos são criptografados localmente no seu computador e apenas as informações criptografadas são carregadas na nuvem. Os arquivos nunca deixam seu dispositivo sem a criptografia.