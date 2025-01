Software de agendamento de negócios - Aplicativos mais populares - Polinésia Francesa

Leadmonk

leadmonk.io

Leadmonk é uma plataforma de automação de vendas que ajuda as equipes de receita a converter leads em reuniões, qualificando, encaminhando e agendando em tempo real de qualquer lugar - seja seu formulário da web, ligações não solicitadas, campanhas e muito mais. Qualificação instantânea de leads - Crie um acompanhamento de qualificação de leads em tempo real que avalia leads com base em informações autofornecidas e dados enriquecidos. Reduza as reuniões indesejadas em 90% e aumente as reuniões qualificadas em 35%. Você pode filtrar facilmente leads com domínios de e-mail pessoais ou temporários e endereços de e-mail não verificados. ‍Roteamento de leads em tempo real - direcione leads instantaneamente com base em condições complexas e exiba um calendário em seu site para que os clientes em potencial agendem reuniões. Chega de longos ciclos de vendas. Vá direto para reuniões com leads qualificados. Direcione seus leads de campos ocultos - Com Clearbit ou ZoomInfo, você pode enriquecer seus formulários de marketing com setor, tamanho da empresa e outros dados. Isso o ajudará a encurtar seus formulários e encaminhar seus leads para o representante de vendas certo. Roteamento de propriedade - Crie regras de roteamento que combinem e programem automaticamente leads conhecidos e clientes existentes com o representante de vendas certo com base na propriedade da conta CRM em tempo real. ‍Agendamento simplificado - Facilite para seus clientes o agendamento de reuniões sob demanda, sem idas e vindas. Adicione Leadmonk ao seu site, e-mails, mensagens de texto, WhatsApp ou perfis sociais. Veja a conversão disparar em até 150%. Formulários - Crie um formulário de roteamento dinâmico em minutos com Leadmonk. Leadmonk também funciona com formulários existentes, como formulários HubSpot, formulários Pardot e formulários web personalizados. Agende reuniões a partir do seu formulário da web - qualifique e encaminhe leads automaticamente do seu formulário da web, formulário HubSpot e formulário nativo do Leadmonk e agende reuniões com eles em tempo real. Automatize sua qualificação de leads de entrada - Diga adeus às chamadas de qualificação, desistências e atritos. Acelere as transições de lead para oportunidade em mais de 50%. Com menos de 2% do custo de um SDR ou BDR, acelere seus melhores leads. Leadmonk está conectado à sua pilha de receitas. Duplique sua conversão de entrada usando Leadmonk.