AskyourTeam está aqui para ajudar os conselhos a chegar ao cerne do que mais importa. Ao substituir as suposições por insights, sua plataforma de insights de funcionários e comunidades permite uma tomada de decisão mais inteligente e rápida, permitindo que os conselhos concentrem recursos onde farão a maior diferença. Com o AskYourTeam, os usuários recebem informações relevantes e acionáveis. Quando podem medir o impacto dessas ações, podem validar e celebrar o progresso ou orientar as coisas de volta aos trilhos, se necessário. É assim que o AskYourTeam ajuda os conselhos a promover culturas de melhoria contínua e mudanças impactantes. Por que escolher AskYourTeam? 100% do conselho focado Ele entende o que funciona para construir comunidades prósperas. Solução All-in-One Uma plataforma única e fácil de usar para informações da comunidade e dos funcionários. Insights para a ação Descubra insights relevantes, concentre -se nas ações mais impactantes e meça o progresso. Confie em mais de 50 conselhos em toda a Austrália e Nova Zelândia. As soluções de AskyourTeam: <> Voz do funcionário Aproveite as experiências vividas dos funcionários com a plataforma de insights dos funcionários, criada para os conselhos. Ele promove equipes de alto desempenho e engajamento e as envolve na formação do que e como o conselho entrega para a comunidade. <> Voz da comunidade Entenda facilmente o que é mais importante para as pessoas da comunidade e seus pontos de vista sobre questões ou planos específicos, permitindo que os conselhos projetem e prestem serviços que melhor atendam às suas necessidades. <> Revisões de serviços Alinhe os serviços com as mudanças nas necessidades da comunidade. Embora as revisões de serviços possam parecer outro fardo sobre os recursos estendidos, o ASKYourTeam transforma como os conselhos alinham o planejamento e a prestação de serviços aos planos anuais e de dez anos. Ele prioriza as revisões de serviços para melhor atender às mudanças nas necessidades da comunidade, identifica oportunidades de elevação e mede o impacto para impulsionar a melhoria contínua. <> Gerente de excelência Uma maneira comprovada de sobrecarregar o desempenho do conselho e priorizar as ações que farão a maior diferença. O Gerente de Excelência, desenvolvido pela Thrive35 e alimentado pela AskyourTeam, ajuda os conselhos a avaliar seu desempenho contra o Australian Business Excellence Framework (ABEF), um modelo de negócios reconhecido internacionalmente para permitir a excelência organizacional.