Software de ferramentas de feedback 360 - Aplicativos mais populares - Países Baixos

As ferramentas de feedback 360 são projetadas para agilizar o processo de condução de avaliações 360, que envolvem a coleta de feedback de funcionários, seus gerentes e subordinados diretos. Estas ferramentas são particularmente úteis durante os ciclos de avaliação de desempenho, permitindo a recolha eficiente de insights de todos os níveis de uma organização. Os revisores podem fornecer feedback sobre o desempenho profissional de um colega, o estilo de liderança de um gerente ou a experiência geral de trabalho. Normalmente gerenciadas pelo departamento de RH, essas ferramentas facilitam a distribuição de pesquisas 360 entre as equipes. Eles ajudam os empregadores a avaliar o sentimento dos funcionários sobre diversas questões, como diversidade no local de trabalho, competência gerencial e membros merecedores da equipe. Em última análise, as ferramentas de feedback 360 promovem melhorias, oferecendo aos funcionários e gestores perspectivas valiosas que podem não ser comunicadas através de interações comerciais padrão.