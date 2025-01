Software de ferramentas de feedback 360 - Aplicativos mais populares - Antígua e Barbuda

Macorva

A plataforma alimentada por IA da Macorva está revolucionando a forma como as empresas lidam com o gerenciamento de desempenho, feedback e satisfação do cliente. Suas soluções reúnem feedback sem atrito, análises avançadas e inteligência artificial para transformar insights em recursos direcionados e planos de resposta que ajudam a organização a aproveitar ao máximo seus dados de experiência. Em vez de ficar atolado em dados, ele usa a Radiant AI para liberar tempo e se concentrar mais em ações que criam mudanças impactantes. Desde conectar cada funcionário e gerente com as próximas etapas comprovadas até fechar o ciclo de feedback e melhorar os resultados, a Radiant AI é o treinador pessoal para promover melhores experiências de funcionários e clientes. Macorva EX é uma plataforma avançada de experiência de funcionário baseada em IA, com pesquisas, verificações de pulso, pontuação de engajamento, benchmarking, análise de drivers, eNPS, feedback 360° e muito mais. Ele cria facilmente experiências de feedback dinâmicas, compatíveis com dispositivos móveis e envolventes e desbloqueia insights importantes com relatórios automatizados e intuitivos. Ele gasta menos tempo analisando e mais tempo agindo com a Radiant AI, conectando cada funcionário e gerente com as próximas etapas comprovadas para fechar o ciclo de feedback e melhorar os resultados. Com recursos como notificações de pesquisa por SMS e a capacidade de identificar funcionários de destaque, o Macorva EX permite gerenciar melhor a equipe, reconhecer superestrelas silenciosas e mitigar riscos de voo. Macorva CX oferece experiência envolvente do cliente omnicanal (CSAT/CES), experiência de marca (Net Promoter Score), experiência do produto e pesquisas de experiência digital para capturar insights acionáveis ​​ao longo da jornada do cliente. Ele cria painéis personalizados detalhados em poucos segundos e gera relatórios de IA para detectar tendências e identificar valores discrepantes. Sua IA avançada cria até scripts de comunicação personalizados para responder a cada pesquisa individual. Ele obtém taxas de resposta mais altas com pesquisas voltadas para dispositivos móveis e aumenta a reputação online sem esforço com análises sociais geradas por IA. Macorva CX proporciona uma compreensão mais profunda da jornada do cliente, ajudando a melhorar sua experiência e o negócio. O Macorva MX foi projetado para agilizar o processo de gerenciamento e aumentar o desempenho da equipe com recursos gerados por IA e armazenamento centralizado para todos os dados de desempenho dos funcionários. Sua plataforma escuta e aprende com os dados, incorpora os objetivos da empresa e valores culturais para gerar automaticamente avaliações de desempenho, planos de desenvolvimento, OKRs, metas SMART e muito mais. Esses recursos gerados por IA economizam ao gerente mais de 100 horas por ano, permitindo decisões informadas e impulsionando o desempenho para atingir os objetivos da empresa. Macorva integra-se perfeitamente com mais de 80 plataformas HRIS e CX, agilizando fluxos de trabalho e simplificando o gerenciamento de dados, sincronizando automaticamente informações de funcionários e clientes. Toda a sua interface oferece suporte a vários idiomas e localização completa.