Swageazy é a plataforma líder de gerenciamento de presentes corporativos da Índia, que simplifica as dificuldades de curadoria, aquisição, impressão e cumprimento de brindes corporativos e de eventos. Uma solução fácil de usar e independente do setor, com a confiança de mais de 300 empresas como Coursera, LinkedIn, Amazon, Wipro, PhonePe e muito mais para aumentar a visibilidade da marca e o envolvimento entre sua força de trabalho e clientes por meio de mercadorias de marca, kits personalizados pré-fabricados, etc. Apoiado por VCs famosos como Info Edge Ventures, Anicut Capital, Huddle Ventures e mais de 3 investidores fundadores - Dhruv Toshniwal da The Pant Projects, Kartik Mandaville da Springworks e Ankur Aggarwal da Dunzo.

Site: swageazy.com

