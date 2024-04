AXOMO é uma solução de gerenciamento de brindes projetada para oferecer recompensas que causam uma impressão duradoura. A pesquisa mostra que 52% dos equipamentos de marca são re-presenteados ou jogados fora em 30 dias – seu povo (e o planeta) merece melhor. Nossa plataforma de loja de marca é adaptada para melhorar as iniciativas de sustentabilidade e aumentar o entusiasmo, dando às pessoas a oportunidade de escolher equipamentos de marca que ressoem com elas. Dê vida à sua estratégia ideal de presentes corporativos com crédito recorrente automatizado na loja, orçamentos para rastrear gastos para diferentes grupos ou locais, dados detalhados de envolvimento do usuário e muito mais. Oferecemos vantagens exclusivas, incluindo produção sob demanda, economia e armazenamento em massa, garantia de qualidade do produto, equipe de atendimento ao cliente no local e processo de integração de pré-lançamento. À medida que o futuro dos brindes corporativos muda para priorizar a distribuição remota e fornecer uma experiência de recompensas aos funcionários melhor do que a média, estamos aqui em cada etapa do caminho para dar vida às estratégias de presentes corporativos de nossos clientes.

Categorias :

Site: axomo.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com AXOMO. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.