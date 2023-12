Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de PFL no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Na PFL, nos especializamos na criação de mala direta baseada em dados que proporciona momentos autênticos e amplifica o crescimento das organizações. Com um histórico comprovado de sucesso para algumas das maiores marcas do mundo, trazemos a medição, a personalização e a previsibilidade que você espera do marketing digital para o mundo da mala direta. Nossa abordagem one-stop-shop simplifica o processo de execução, gerenciando tudo, desde estratégia e produção até entrega e medição. Usamos táticas digitais combinadas com toques memoráveis ​​de mala direta, desde cartões postais e cartas até malas diretas em 3D com itens de logotipo, para aumentar o engajamento e gerar resultados. Aproveitamos o poder dos seus dados para personalizar campanhas em qualquer escala, de centenas a milhões, garantindo que seus clientes recebam mensagens relevantes e personalizadas. Além disso, nossa plataforma se integra ao seu CRM/MAP, permitindo medir facilmente o desempenho e o ROI da mala direta. Deixe-nos ajudá-lo a fazer seus clientes sorrirem com mala direta envolvente, personalizada e mensurável.

Site: pfl.com

