Sprintly facilita a colaboração de startups e agências em projetos de software. O Sprintly oferece uma visão completa do que a equipe está trabalhando em todos os estágios de desenvolvimento e também permite acompanhar o progresso em relação aos objetivos. O Sprintly não requer configuração, então as equipes podem começar a trabalhar em segundos. Sprintly tem integração profunda com GitHub e os itens podem ser atualizados automaticamente a partir de uma mensagem de commit ou pull request do GitHub. A integração do Slack também ajuda a manter a equipe sincronizada.

Site: sprint.ly

