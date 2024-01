O editor baseado na web apresenta uma experiência de edição nova e leve que funciona inteiramente no seu navegador. Com o editor web, você pode navegar pelos arquivos e repositórios de código-fonte do GitHub e fazer e confirmar alterações no código. Você pode abrir qualquer repositório, bifurcação ou pull request no editor. O editor baseado na web está disponível gratuitamente para todos em GitHub.com. O editor baseado na Web oferece muitos dos benefícios do Visual Studio Code, como pesquisa, realce de sintaxe e uma exibição de controle de origem. Você também pode usar a sincronização de configurações para compartilhar suas próprias configurações do Visual Studio Code com o editor. Para obter mais informações, consulte o guia Sincronização de configurações na documentação do Visual Studio Code. O editor web funciona inteiramente na sandbox do seu navegador. Ele não clona o repositório, mas carrega seu código invocando as APIs dos serviços diretamente do seu navegador. Seu trabalho é salvo no armazenamento local do navegador até que você o confirme. Você pode confirmar suas alterações para persistir em qualquer novo trabalho. Como não há computação associada, você não poderá construir e executar seu código ou usar o terminal integrado. Apenas um subconjunto de extensões que podem ser executadas na web aparecerá no painel de extensões e poderá ser instalado. Da mesma forma, o suporte para determinadas linguagens de programação pode ser mais limitado na web.

Site: github.dev

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com GitHub Web Editor. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.