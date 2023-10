Seu assistente de revisão de código com tecnologia de IA. What The Diff ajuda você e sua equipe a escrever melhores descrições de pull request, revisá-las e mesclá-las com mais rapidez e até mesmo manter os membros não técnicos da equipe informados.

Site: whatthediff.ai

