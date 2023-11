SkyShowtime é um novo serviço de streaming com filmes e séries exclusivas. SkyShowtime é um novo serviço de streaming que é o novo lar do entretenimento de grande sucesso. Um catálogo exclusivo repleto de conteúdo emocionante e envolvente, incluindo séries de TV e filmes novos e exclusivos, entretenimento infantil e familiar, histórias da vida real e documentários, bem como uma biblioteca repleta de favoritos de todos os tempos. Isto é apenas o começo. Entretenimento icônico que o mundo mal pode esperar para assistir. Aproveite os filmes e séries mais recentes e populares dos maiores estúdios do mundo, transmitindo tudo em um só lugar, incluindo Universal, Sky, Nickelodeon, Paramount, Paramount +, Showtime, DreamWorks e Peacock.

Site: skyshowtime.com

