Novos conteúdos e formatos surpresa esperam por você na EXXEN todos os dias. Conteúdos credíveis para ver com crianças, jovens e toda a família; Os adorados atores e artistas da Turquia, os influenciadores das redes sociais com o maior número de seguidores e os youtubers estão na moda entre a população jovem; Conteúdos exclusivos e originais em vez de conteúdos antiquados. Série de TV com atores/atrizes premiados para os mais diversos públicos… Concursos, shows e conteúdos de entretenimento nunca antes produzidos na Turquia… Conteúdo exclusivo para EXXEN dos criadores de documentários e biografias inovadores na Turquia… Desenhos animados, programas de TV e animações produzidos apenas para crianças pela EXXEN… Estrelas da mídia amadas pelos jovens, diversos conteúdos que podem agradar à população jovem ...e muito mais somente na EXXEN!

Site: exxen.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Exxen. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.