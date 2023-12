Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Shape Software no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Shape é um software de automação de vendas e marketing desenvolvido especificamente que vem com recursos pré-construídos que podem ser configurados para qualquer negócio. A interface fácil de usar capacita suas equipes e consolida todos os aspectos do seu negócio em uma plataforma de IA. A Shape Software oferece um espaço colaborativo para que suas equipes permaneçam alinhadas e eficientes em tudo o que fazem, seja simplificando seu pipeline de vendas, envolvendo mais clientes potenciais com sequências de marketing e anúncios digitais, cultivando relacionamentos com clientes, comunicando-se perfeitamente ou acompanhando projetos. Comece a aumentar sua receita com o Shape hoje mesmo.

Site: setshape.com

