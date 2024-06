Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de ScreenPal no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

ScreenPal (anteriormente Screencast-O-Matic) fornece ferramentas e serviços intuitivos e eficazes para criação e compartilhamento colaborativo de vídeo que são fáceis de usar para todos, incluindo gravador de tela, captura de tela, editor de vídeo e serviço de hospedagem de vídeo. ScreenPal é a solução essencial de criação e compartilhamento de vídeo para todos. Nossa missão é oferecer ferramentas acessíveis e fáceis de usar que capacitem os criadores a capturar ideias, compartilhar conhecimento, envolver os espectadores e avaliar a compreensão por meio de vídeos. O ScreenPal conta com a confiança de empresas da Fortune 100 e de 98 das 100 melhores universidades dos Estados Unidos, e tem capacitado uma comunidade global para capturar e compartilhar mais de 100 milhões de vídeos desde 2006. O conjunto de produtos do ScreenPal inclui aplicativos intuitivos para desktop e dispositivos móveis para gravação de tela e edição de vídeo, além de nossa extensão de mensagens de vídeo para Chrome. Nossa plataforma de hospedagem segura baseada em nuvem permite que organizações de qualquer tamanho gerenciem, marquem e compartilhem conteúdo, acompanhem o desempenho com análises de vídeo e envolvam os espectadores com vídeos interativos, incluindo questionários, classificações e enquetes incorporados. O ScreenPal se integra a sistemas comuns de gerenciamento de aprendizagem e ferramentas de negócios e oferece suporte SSO, gerenciamento de usuários e licenças e fortes controles de privacidade e segurança.

Site: screenpal.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com ScreenPal. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.