Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Robust Intelligence no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

A Robust Intelligence permite que as empresas protejam sua transformação de IA com uma solução automatizada para proteção contra ameaças à segurança. A plataforma da Robust Intelligence inclui um mecanismo para detectar e avaliar vulnerabilidades de modelos, bem como recomendar e aplicar as proteções necessárias para mitigar ameaças a aplicações de IA em produção. Isso permite que as empresas atendam aos padrões de segurança de IA com uma única integração, trabalhando automaticamente em segundo plano para proteger os aplicativos desde o desenvolvimento até a produção. A Robust Intelligence é apoiada pela Sequoia Capital e Tiger Global e conta com a confiança de empresas líderes, incluindo ADP, JPMorgan Chase, Expedia, Deloitte, Cisco e o Departamento de Defesa dos EUA para desbloquear a missão empresarial de IA.

Site: robustintelligence.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Robust Intelligence. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.