RIT myCourses

Fundado em 1829, o Rochester Institute of Technology é uma universidade privada mista com nove faculdades que enfatizam a educação profissional e a aprendizagem experiencial. O campus ocupa 1.300 acres no subúrbio de Rochester, a terceira maior cidade do estado de Nova York. A RIT também possui escritórios internacionais na Europa Oriental, Dubai e China.

Site: rit.edu

