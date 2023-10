Ajuste mais rápido do produto ao mercado com entrevistas com usuários de IA. RhetorAI automatiza entrevistas com usuários para uma adequação mais rápida do produto ao mercado. Depois de criar um link, nossa IA estará disponível para entrevistar seus usuários 24 horas por dia, 7 dias por semana, e fornecerá insights acionáveis ​​- assim como um pesquisador de produtos de IA.

Site: rhetorai.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com RhetorAI. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.