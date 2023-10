Repl.it é uma start-up com sede em São Francisco e um IDE (ambiente de desenvolvimento integrado) online. Seu nome vem da sigla REPL, que significa "loop de leitura-avaliação-impressão". O serviço foi criado pelo programador jordaniano Amjad Masad e pelo designer jordaniano Haya Odeh em 2016. Repl.it permite aos usuários escrever código e construir aplicativos e sites usando um navegador. Além disso, Repl.it permite aos usuários compartilhar projetos de várias maneiras. Eles também organizam “jams”, competições de codificação baseadas em um determinado tema. Os prêmios do concurso geralmente variam entre um upgrade temporário de conta, dinheiro, criptomoeda ou um cartão-presente. Um repl no Repl.it é um ambiente de programação interativo. Você pode criar um espaço de trabalho nas linguagens de programação mais populares, onde recebe um contêiner em uma máquina virtual onde seu código pode ser executado. Em qualquer repl, existem duas partes principais - o editor e o console. O editor usa Monaco, a mesma tecnologia que alimenta o Visual Studio Code. No celular, o editor é Ace. Repl.it tem um nível premium chamado plano Hacker. Ele permite mais espaço de armazenamento, código privado e colaboradores ilimitados em um projeto, e o plano Github Education inclui 3 meses grátis do plano Hacker. Existem mais de 60 linguagens de programação diferentes no repl.it, incluindo Python, Ruby, HTML e Java. A empresa recebeu financiamento da Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta e outros. "A empresa tem mais de 500.000 desenvolvedores ativos semanais e mais de 3 milhões de usuários. O site Repl.it também possui um fórum Talk. Este fórum é usado por muitos desenvolvedores ao redor do mundo para compartilhar suas criações. O fórum é mantido limpo pelos moderadores do Repl Talk.

Site: replit.com

