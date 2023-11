Recruiterflow é um software moderno de rastreamento de candidatos e CRM de recrutamento integrado em um só. O Recruiterflow vem com recursos como extensão do Chrome para fornecimento com 1 clique, sequências automatizadas de e-mail, integrações de quadros de empregos e colaboração para ajudá-lo a rastrear seu processo de recrutamento de ponta a ponta. Empresas de rápido crescimento como Instamojo, Fusioncharts, OLR e startups da YCombinator e 500startups usam o Recruiterflow para encontrar grandes talentos e agilizar seu processo de recrutamento.

Site: recruiterflow.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Recruiterflow. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.