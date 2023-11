A Indivizo oferece uma plataforma de contratação baseada em IA com ferramentas de recrutamento automatizadas para ajudar os profissionais de RH a contratar os melhores talentos com mais rapidez. Suas soluções atendem a todas as diferentes necessidades de contratação - estão disponíveis como uma plataforma ATS totalmente personalizável de ponta a ponta, como um processo de contratação plug&play pronto para uso ou como ferramentas autônomas de recrutamento automatizado. Seu foco é sempre dar aos candidatos a oportunidade de mostrar seu talento de forma imparcial e objetiva, resultando em melhores decisões de contratação baseadas em dados.

Site: indivizo.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Indivizo. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.