ReadPaper é uma plataforma profissional de leitura de artigos e uma comunidade de intercâmbio acadêmico lançada pelo Instituto de Pesquisa de Economia Digital da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. Ela contém quase 200 milhões de artigos, quase 270 milhões de autores de artigos de pesquisa científica e quase 30.000 universidades e centros de pesquisa. instituições, incluindo natureza, ciência, celular, pnas, pubmed, arxiv, acl, cvpr e outras conferências de periódicos bem conhecidos, cobrindo todas as disciplinas conhecidas, como matemática, física, química, materiais, finanças, ciência da computação, psicologia, biomedicina, etc. ., criando uma comunidade de discussão acadêmica profissional. A pesquisa científica não pode ser separada da ajuda dos artigos. Como entender os artigos e lê-los bem é uma grande proposta por si só. Nossa missão é: "Que não haja artigos difíceis de ler no mundo."

Site: readpaper.com

