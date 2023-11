Mundo Readovka - mídia com história e visão próprias Nosso projeto foi fundado em 2013 na pequena cidade russa de Smolensk e quase imediatamente se tornou a principal fonte de notícias da região, que todo residente local conhece e lê. Graças ao esforço de uma equipe talentosa, em 2018 o projeto atingiu o nível federal e agora chegou ao nível internacional. Todos os dias, os jornalistas do Readovka exploram as principais notícias e as transmitem aos leitores de forma clara. No momento, o volume da edição Readovka na Rússia apenas no Telegram ultrapassa 500 milhões por mês. Mais de 15 milhões de pessoas assistem às nossas notícias todos os dias. Além do canal principal do Telegram, nossa holding de mídia possui um site oficial (link aqui), grupos e contas em redes sociais e um perfil TikTok em rápido desenvolvimento. A cobertura total do Readovka é de mais de 1.000.000.000 de visualizações. Agora também falamos inglês, para que as principais notícias da Rússia sejam conhecidas em todo o mundo.

Site: readovka.world

