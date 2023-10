BrainLeaf ajuda designers e desenvolvedores a definir o escopo de seus projetos com rapidez e precisão. Os recursos do projeto podem ser extraídos de nossa lista pré-construída de recursos ou criados manualmente. Horas e preços são adicionados em um nível granular que permite que todas as partes interessadas e recursos entendam o escopo real do projeto. Este sistema permite que as equipes façam estimativas precisas e gerenciem melhor as expectativas dos clientes.

Site: brainleaf.com

