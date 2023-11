Economize tempo e dinheiro com feedback visual. A maneira mais rápida de compartilhar ideias e comentários sobre seus projetos web. nootiz é a lista de tarefas do seu site ativo. Coloque suas anotações no item desejado com um único clique. Ideal para agências web, web designers, redatores e desenvolvedores web.

Site: nootiz.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Nootiz. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.