Reach Reporting

Atualize para Relatórios de alcance. Automação para seus dados financeiros e não financeiros. Facilita a geração de relatórios, previsões e orçamentos com painéis poderosos e recursos visuais aprimorados. Automatize tarefas repetitivas para tomar melhores decisões baseadas em dados em minutos. Obtenha informações valiosas sobre a trajetória do seu negócio com nosso recurso de previsão tridirecional. Ao conectar seu P&L, Balanço Patrimonial e Demonstração de Fluxo de Caixa, você pode criar uma visão abrangente de suas finanças com previsão automatizada de fluxo de caixa. Gerentes financeiros, contadores e consultores estimam que 48% de seu tempo é gasto na preparação de relatórios e painéis financeiros. Relatórios e painéis são atualizados dinamicamente à medida que os dados fluem a cada mês. Visualize dados com apenas alguns cliques.

