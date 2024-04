Pyramid Analytics

Pyramid é um sistema operacional de análise de nível empresarial de nível um que vai desde análises de autoatendimento de usuário único até implantações centralizadas de milhares de usuários, abrangendo visualizações de dados simples, mas eficazes, até recursos avançados de aprendizado de máquina. O agnóstico Analytics OS apresenta um cliente universal para qualquer dispositivo e sistema operacional. Ele pode ser instalado na maioria das plataformas – tanto no local quanto na nuvem – e pode operar com e com as pilhas de dados mais populares. O Pyramid permite que usuários e organizações equilibrem produtividade e governança de autoatendimento. É uma plataforma analítica adaptativa que fornece diferentes capacidades e experiências com base nas necessidades e habilidades do usuário, ao mesmo tempo que gerencia o conteúdo como um recurso compartilhado. Ele foi projetado para dar suporte a todo o fluxo de trabalho de decisão da sua organização e fornecer a todos as ferramentas para realizar análises de autoatendimento. É importante ressaltar que o Analytics OS resolve o “problema da última milha”, fechando a lacuna entre a estratégia analítica declarada da sua organização e a implementação real da análise. O Pyramid apresenta seis módulos analíticos distintos (Modelar, Formular, Descobrir, Ilustrar, Apresentar e Publicar) — além de um Console Administrativo e Sistema de Gerenciamento de Conteúdo — para oferecer uma experiência analítica verdadeiramente universal em todo o fluxo de trabalho analítico.

Site: pyramidanalytics.com

