Atualize sua equipe com um aplicativo versátil de gerenciamento de contatos, converta suas múltiplas listas de contatos comerciais em um catálogo de endereços unificado e acesse-o na Web, no celular ou até mesmo no Outlook e no Gmail. Adicione campos e tags personalizados para organizar seus contatos, monitorar atividades, definir tarefas e enriquecer automaticamente seus contatos usando o LinkedIn e assinaturas de e-mail. Versão de teste e freemium disponível para experimentá-lo hoje!

Site: pobu.ca

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Pobuca Connect. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.