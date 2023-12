Photobucket é um site americano de hospedagem de imagens e vídeos, conjunto de serviços da web e comunidade online. O Photobucket hospeda mais de 10 bilhões de imagens de 100 milhões de membros registrados. A sede do Photobucket fica em Denver, CO. O site foi fundado em 2003 por Alex Welch e Darren Crystal e recebeu financiamento da Trinity Ventures. Foi adquirida pela Fox Interactive Media em 2007. Em dezembro de 2009, a controladora da Fox, News Corp, vendeu o Photobucket para a startup de imagens móveis de Seattle, Ontela. Ontela então se renomeou como Photobucket Inc. e continua a operar como Photobucket.Photobucket é amplamente utilizado para fins pessoais e comerciais. Links de contas pessoais do Photobucket são frequentemente usados ​​para avatares exibidos em fóruns da Internet, armazenamento de vídeos, incorporação em blogs e distribuição em redes sociais. As imagens hospedadas no Photobucket são frequentemente vinculadas a negócios online, leilões online e sites de anúncios classificados como eBay e Craigslist. Em 30 de junho de 2017, o Photobucket abandonou seu serviço de hospedagem gratuita e exige uma assinatura anual de US$ 99 para permitir links externos para todas as imagens hospedadas, ou uma assinatura anual de US$ 399 para permitir a incorporação de imagens em sites de terceiros, como blogs e fóruns pessoais. Esta mudança de política, promulgada sem aviso prévio, tem sido altamente controversa. Como resultado, os usuários que anteriormente dependiam do Photobucket para hospedar gratuitamente conteúdo incorporado em fóruns, blogs e sites devem pagar a assinatura anual (anteriormente não havia cobrança) ou mudar para outro servidor de terceiros (muitos dos quais também estão fechando). serviços desativados ou pagos; Tinypic, que permaneceu gratuito sob propriedade do Photobucket, foi encerrado em 2019) e recria todos os links (potencialmente milhares) para cada foto anteriormente vinculada ao Photobucket.

