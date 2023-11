image.canon é um serviço em nuvem projetado para facilitar o fluxo de trabalho de imagens, seja você um usuário profissional, entusiasta ou casual. Conectar sua câmera Canon compatível com Wi-Fi ao serviço image.canon permitirá que você carregue perfeitamente todas as suas imagens e filmes em seu formato e qualidade originais e acesse-os a partir do aplicativo dedicado ou de um navegador da web - e encaminhe-os automaticamente para o seu computador , dispositivos móveis e serviços de terceiros.

