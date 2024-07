Perceptif Insights é uma ferramenta de software baseada em IA que fornece insights de processos em tempo real para empresas. A ferramenta visa ajudar as empresas a alcançar a excelência operacional, simulando e otimizando as experiências dos usuários e definindo prioridades para automação. O Perceptif Insights funciona aproveitando a tecnologia baseada em dados para descobrir processos de negócios subjacentes e identificar problemas relacionados ao cliente, ao fornecimento, à demanda e operacionais. A plataforma fornece aos usuários modelos prontos que incorporam as melhores práticas de melhoria de processos, permitindo que as empresas comecem rapidamente e incorporem soluções personalizadas em seu fluxo de trabalho. Ao obter insights baseados em fatos sobre as operações com extrema precisão, o Perceptif Insights permite que as empresas priorizem e façam mudanças que resultem em melhores resultados de negócios, maior satisfação do cliente e conformidade. A descoberta automática de processos da ferramenta elimina a necessidade de mapeamento manual no Visio ou PowerPoint e permite que as empresas encontrem a diferença entre seus processos reais e o que elas acham que está acontecendo, o que pode gerar um valor comercial significativo. A Perceptif Insights conta com a confiança de clientes, analistas do setor e parceiros e fornece soluções funcionais e do setor que ajudam as empresas a fazer comparações com seus concorrentes.

Site: perceptif.ai

