Original Software

Centenas de empresas confiam em nossa plataforma de testes corporativos para reduzir o risco de bugs e atualizações malsucedidas e economizar até 60% no tempo gasto em testes. Entre no futuro com uma plataforma única e poderosa para gerenciar, capturar e automatizar seus testes em todo o seu ERP e em toda a pilha de tecnologia. No local, na nuvem, em aplicativo personalizado ou em tela verde: ele testa todos e qualquer um deles.

Site: originalsoftware.com

