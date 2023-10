A National Hockey League (NHL; francês: Ligue nationale de hockey —LNH) é uma liga profissional de hóquei no gelo na América do Norte, atualmente composta por 31 times: 24 nos Estados Unidos e 7 no Canadá. A NHL é considerada a principal liga profissional de hóquei no gelo do mundo e uma das principais ligas esportivas profissionais dos Estados Unidos e Canadá. A Stanley Cup, o troféu esportivo profissional mais antigo da América do Norte, é concedida anualmente ao campeão dos playoffs da liga no final de cada temporada. A National Hockey League foi organizada em 26 de novembro de 1917, no Windsor Hotel em Montreal, após a suspensão das operações de sua organização antecessora, a National Hockey Association (NHA), fundada em 1909 em Renfrew, Ontário. A NHL imediatamente tomou o lugar da NHA como uma das ligas que disputou a Stanley Cup em uma competição anual entre ligas, antes que uma série de fusões e dobragens de ligas deixassem a NHL como a única liga que restava competindo pela Stanley Cup em 1926. No seu início, a NHL tinha quatro times - todos no Canadá, daí o adjetivo "Nacional" no nome da liga. A liga se expandiu para os Estados Unidos em 1924, quando o Boston Bruins ingressou, e desde então consiste em times americanos e canadenses. De 1942 a 1967, a liga teve apenas seis times, coletivamente (se não contemporaneamente) apelidados de "Seis Originais". A NHL adicionou seis novas equipes para dobrar seu tamanho na expansão da NHL de 1967. A liga então aumentou para 18 times em 1974 e 21 times em 1979. Entre 1991 e 2000, a NHL se expandiu ainda mais para 30 times. Acrescentou sua 31ª equipe em 2017 e aprovou a adição de uma 32ª equipe em 2021. A sede da liga está na cidade de Nova York desde 1989, quando a sede mudou de Montreal para lá. Houve quatro paralisações de trabalho em toda a liga na história da NHL, todas ocorrendo depois de 1992. A Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF) considera a Stanley Cup um dos "campeonatos mais importantes disponíveis para o esporte". A NHL atrai muitos jogadores altamente qualificados de todo o mundo e atualmente conta com jogadores de aproximadamente 20 países. Os canadenses constituíram historicamente a maioria dos jogadores da liga, com uma porcentagem crescente de jogadores americanos e europeus nas últimas temporadas. A NHL é a quinta liga esportiva profissional mais rica, depois da NFL, da MLB, da NBA e da Premier League em receita.

Site: nhl.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com NHL. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.