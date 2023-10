A Major League Baseball (MLB) é uma organização americana de beisebol profissional e a mais antiga das principais ligas esportivas profissionais dos Estados Unidos e Canadá. Um total de 30 times jogam na Liga Principal de Beisebol: 15 times na Liga Nacional (NL) e 15 na Liga Americana (AL). Os NL e AL foram constituídos como entidades jurídicas separadas em 1876 e 1901, respectivamente. A partir de 1903, as duas ligas cooperaram, mas permaneceram entidades legalmente separadas. Ambas as ligas operaram como entidades legalmente separadas até se fundirem em uma única organização liderada pelo comissário de beisebol em 2000. A MLB também supervisiona a Liga Secundária de Beisebol, que compreende 256 times afiliados aos clubes da liga principal. A MLB e a Confederação Mundial de Softball de Beisebol administram conjuntamente o torneio internacional World Baseball Classic. O primeiro time abertamente profissional de beisebol foi o Cincinnati Red Stockings, fundado em 1869. Antes disso, alguns times pagavam secretamente alguns jogadores. As primeiras décadas do beisebol profissional foram caracterizadas por rivalidades entre ligas e por jogadores que frequentemente saltavam de um time ou liga para outro. O período anterior a 1920 é conhecido como a era da bola parada, durante a qual os jogadores raramente rebatiam home runs. O beisebol profissional nos Estados Unidos sobreviveu a uma conspiração para consertar a World Series de 1919, que ficou conhecida como o Escândalo Black Sox. O esporte cresceu em popularidade na década de 1920 e sobreviveu a possíveis crises durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Pouco depois da guerra, Jackie Robinson quebrou a barreira da cor do beisebol. As décadas de 1950 e 1960 foram uma época de expansão e relocação de clubes para AL e NL. Novos estádios e superfícies de relva artificial começaram a mudar o jogo nas décadas de 1970 e 1980. Os home runs dominaram o jogo durante a década de 1990, e as reportagens da mídia começaram a discutir o uso de esteróides anabolizantes entre os jogadores da MLB em meados da década de 2000. Em 2006, uma investigação produziu o Relatório Mitchell, que implicou muitos jogadores no uso de substâncias para melhorar o desempenho, incluindo pelo menos um jogador de cada equipe. Hoje, a MLB é composta por 30 times: 29 nos Estados Unidos e 1 no Canadá. As equipes jogam 162 partidas a cada temporada e cinco (5) equipes em cada liga avançam para um torneio pós-temporada de quatro rodadas que culmina na World Series, uma série de campeonatos melhor de sete entre os dois campeões da liga que data de 1903. Jogos de beisebol são transmitidos pela televisão, rádio e Internet em toda a América do Norte e em vários outros países. A MLB tem o maior público total na temporada de qualquer liga esportiva do mundo, com mais de 69,6 milhões de espectadores em 2018. A MLB é a segunda liga esportiva profissional mais rica depois da National Football League (NFL) em receita.

