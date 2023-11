Musixmatch é uma empresa italiana de dados musicais e plataforma para os usuários pesquisar e compartilhar letras de músicas com traduções. É a maior plataforma deste tipo no mundo, com 80 milhões de usuários, 8 milhões de letras e mais de 130 funcionários.

Site: musixmatch.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Musixmatch. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.