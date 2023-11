Crie uma experiência de vídeo envolvente com um amigo. Outros aplicativos de videochamada fazem você escolher entre seu rosto ou o que está vendo. Com o OOO, você pode filmar o que está à sua frente e compartilhar sua reação em tempo real na mesma tela, para estar no meio da ação.

