TwitCasting é uma comunidade de transmissão ao vivo no aplicativo e no PC. Junte-se a nós e compartilhe o que você ama, o que você está tocando, o seu momento. Ou observe o que outras pessoas estão fazendo na instância. Você também pode transmitir a tela inteira do seu celular para que os espectadores possam ver o que você está jogando.

Site: twitcasting.tv

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com TwitCasting. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.