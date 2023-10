Mixcloud é um serviço britânico de streaming de música online que permite ouvir e distribuir programas de rádio, mixagens de DJs e podcasts, que são crowdsourced por seus usuários registrados. Seus usuários notáveis ​​incluem Wired, Harvard Business School, TED Talks e Barack Obama. Em abril de 2018, a Mixcloud anunciou que fechou US$ 11,5 milhões da WndrCo LLC, uma holding com sede em Los Angeles e São Francisco que investe em negócios de mídia e tecnologia no longo prazo. O financiamento financiará a expansão global da Mixcloud. Jeffrey Katzenberg, ex-CEO da DreamWorks Animation, é sócio fundador da WndrCo.

Site: mixcloud.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Mixcloud. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.