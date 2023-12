Mimiran é o CRM para quem adora atender clientes, mas odeia “vender”. É uma abordagem diferente do CRM projetada para funcionar para você, obtendo mais leads do seu site, obtendo mais conversas com esses leads e transformando essas conversas em clientes (e) assinados com propostas atraentes e compatíveis com dispositivos móveis. Além disso, mantenha contato com as pessoas importantes com o modo de chamada intuitivo. Construa sua prática com um painel intuitivo para ficar por dentro do funil de vendas. E meça a eficácia das campanhas do Google AdWords e do Facebook, até a receita.

Site: mimiran.com

