MENU TIGER é um software de menu online sem código. Sua solução de menu de código QR foi projetada para melhorar as operações diárias do seu negócio. Tudo o que seus convidados precisam fazer é escanear o código QR, fazer o pedido e pagar com seu dispositivo móvel. Projete seu menu on-line otimizado para dispositivos móveis, site do restaurante e menus de código QR específicos da mesa. Gerencie várias lojas em uma conta para rastrear facilmente vendas, visitantes e custos. Comece a receber pedidos de jantar sem comissão e integre as opções de pagamento sem contato PayPal e Stripe (Google Pay e Apple Pay). Faça promoções em seu menu online para aumentar sua receita de visitantes. Aumente sua presença online compartilhando seu site personalizado nas redes sociais. Colete feedback dos clientes e histórico de pedidos para melhorar seus serviços. MENU TIGER é oferecido a você pelo QRTIGER, um dos principais geradores de código QR online usado por marcas como Hilton, Hyatt, Ritz Carlton, Sodexo, AMAN e outras empresas em 147 países.

Site: menu.qrcode-tiger.com

